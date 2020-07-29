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    • 29.07.2020 10:53
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    Mahalleli yi yakaladı!

    kendisini takip eden den kurtulmak için eve koştu. Camdan baktığında tacizciyi karşısında gören küçük kızın annesi camdan çığlık atarak gence tepki gösterdi. Mahalleli tarafından yakalanan genç hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

    Mahalleli tacizciyi yakaladı!

    14 yaşındaki M.S., Eyüp'te arkadaşları ile birlikte dışarıda oyun oynuyordu. arkadaşları ile vakit geçirdiği bir anda 31 yaşındaki M.A., çocukların yanına geldi. İddiaya göre M.A., küçük kıza, 'Resmini çekmemi ister misin, birlikte takılalım mı?' şeklinde sözler sarf etti. Korkuya kapılan M.S., koşarak evine gitti. Küçük kız camdan baktığında aynı kişiyi halen sokakta görünce durumu annesine bildirdi.

    ANNE CAMDAN BAĞIRDI

    Anne M.E., evinden bekleyen kişiye tepki gösterince şüpheli olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada mahalleli yi yakaladı. Polisi arayarak yardım isteyen annenin şikâyeti sonrası şüphelinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola getirilen şüpheli burada verdiği ifadesinde, "Ben olay sırasında cep telefonumla konuşup kız arkadaşımla kavga ediyordum. Annem ve akrabalarım beni görmesin diye arka sokakta beklemeye başladım. Küçük kız bana kendisini neden takip ettiğimi sorduğunda 'Başımdan git' diyerek oturmaya devam ettim. Bu sözler üzerine annesi cama çıkarak bana bağırmaya başladı. Orada bulunma amacım kız arkadaşımdan telefon beklememdir" diye konuştu.

    DAVA AÇILDI

    İfadesi ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilince M.A., hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda M.A.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine kanaat getirilerek hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

    Sabah/ Dilek Yaman

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