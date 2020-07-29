Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE ARTABİLİR
D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanına kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.
POLİS EKİPLERİ DRONE İLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ
Kurban Bayramı nedeniyle izinlerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı.
'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. 70 bine yakın araç kilit kavşaktan geçti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, akşam saatlerinde ise drone ile havadan denetimlere başladı. Polis ekipleri, yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.