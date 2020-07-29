Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.07.2020 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2020 15:50
    ABONE OL

    İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını deşifre etti: Fotoğraftaki kadın eşi Rumlar tarafından katledilen bir Türk

    İngiliz  gazetesi, Rumların Türkiye'ye karşı propaganda amaçlı kullandıkları fotoğraftaki kadının; 'eşi Rumlar tarafından katledilen bir Türk’ olduğu gerçeğini sayfalarına taşıdı.

    İngiliz gazetesi, Rumların yalanını deşifre etti

    Rumların, eşi öldürülen Türk kadını, eşini kaybetmiş Rum anne gibi propaganda amaçlı kullandığına işaret eden gazete, fotoğrafın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na değil, Rumların Türklere yönelik saldırılarının arttığı 1964 yılına ait olduğuna dikkat çekti. Fotoğrafta yer alan 'un eşinin Rumlar tarafından öldürüldüğünü yazan gazete, fotoğrafın savaş fotoğrafçısı Don Mccullin tarafından çekildiğini belirtti.



    'ANNEMİN ANISINA SAYGISIZLIK'
    Fotoğrafçı Mccullin, 1964 yılında Gaziveran köyündeki çarpışmalarda eşi Rumlar tarafından öldürülen Nevcihan Oluşum'un fotoğrafını çekti. İngiliz savaş muhabiri bu kare ile 1964 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı.



    NEVCİHAN OLUŞUM'UN OĞLU KONUŞTU: RAHATSIZLIK DUYUYORUM
    Türklerin yaşadığı katliamları anlatan fotoğraf ünlü Rum sanatçı Sophia Hadjipantelli tarafından da propaganda amaçlı kullanıldı. Hadjipantelli, yaptığı paylaşıma tepki alınca, yorum kısmını kapattı. Gazeteye konuşan Nevcihan Oluşum'un oğlu Kubilay Oluşum da yapılanın ölen annesinin anısına saygısızlık olduğunu söyledi. Kubilay Oluşum, "Bundan gerçekten rahatsızlık duyuyorum" dedi.

    Haberler Güncel İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını deşifre etti: Fotoğraftaki kadın eşi Rumlar tarafından katledilen bir Türk
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri