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    • 29.07.2020 Gazete
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    'li için kurulan komisyon toplanacak! Mağdur D.K'yı dinleyecekler...

    Evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan 'li için kurulan komisyon toplanacak. Komisyonun savunmasından önce Mağdur D.K'yı dinleyeceği belirtildi.

    Evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan 'li için kurulan komisyon toplanacak. Mağdur D.K'yı dinleme kararı alacak.

    MECLİS DİNLEYECEK
    HDP'li Tuma Çelik, D.K adlı kadına tecavüz etti. Fezlekesi Meclis'e gönderildi. Komisyonun savunmasından önce ı dinleyeceği belirtildi.



    Sırtını /'ye yaslayan HDP, bu kez de tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 2018'deki seçim çalışmalarında görevli olan 2 çocuk annesi D.K. isimli kadına tecavüz etti. Partisinden ihraç edilen tecavüzcü Çelik hakkında 'ye fezleke gönderildi. Geçtiğimiz hafta toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, dosyayı inceledi. Komisyon, Çelik'in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı.

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