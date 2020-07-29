Evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan HDP'li Tuma Çelik için kurulan komisyon toplanacak. Mağdur D.K'yı dinleme kararı alacak.
MECLİS DİNLEYECEK
HDP'li Tuma Çelik, D.K adlı kadına tecavüz etti. Fezlekesi Meclis'e gönderildi. Komisyonun savunmasından önce mağdur kadını dinleyeceği belirtildi.
Sırtını PKK/YPG'ye yaslayan HDP, bu kez de tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 2018'deki seçim çalışmalarında görevli olan 2 çocuk annesi D.K. isimli kadına tecavüz etti. Partisinden ihraç edilen tecavüzcü Çelik hakkında TBMM'ye fezleke gönderildi. Geçtiğimiz hafta toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, dosyayı inceledi. Komisyon, Çelik'in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı.