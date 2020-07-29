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    • 29.07.2020 09:13
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    ’da kaçakçılığı unda 4 kişi gözaltına alındı

    ’da düzenlenen kaçakçılığı unda 26 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

    Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
    Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli leri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Şüpheliler, yapılan neticesinde, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi köprü inşaatı mevkiinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 adet altın metal para, 6 adet bronz sikke, 3 adet yüzük mühür, 1 adet mühür, 3 adet akik taşlı mühür, 2 adet akik kolye ucu, 1 adet haç obje, 4 adet gözyaşı şişesi, 2 adet metal obje olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

    Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir"     denildi.

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