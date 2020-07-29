DGS sınav yerleri sorgula! 2020 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS sınavı ne zaman?

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 DGS sınav yerleri sorgula! DGS sınavı ne zaman sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'ye girecek öğrenciler DGS sınav yerlerini araştırıyor. DGS ile meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler örgün öğretim lisans programlarına giriş yapabiliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla DGS sınav giriş belgesi açıklandı.

DGS SINAV YERLERİ SORGULA!

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

Açıklamada ayrıca, adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adaylara başarılar diledi.

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