30 Temmuz Perşembe eczaneler açık mı? Arefe günü bugün eczaneler açık mı?

İslam âlemi için önemli ve anlamı çok büyük olan Kurban Bayramı'na girmemize sayılı saatler kala Arefe gününde eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl bayramın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Temmuz Perşembe eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler açık mı? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık… Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir.
ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI? (30 TEMMUZ PERŞEMB)
Kurban Bayramı'nın ilk gününün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, arefeyi Perşembe günü yaşayacağız. Özellikle bayramdan önceki gün yollara çıkacak bireyler eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyorlar. Eczaneler Arife günü kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Sadece arefe günü değil bayram boyunca da nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca görev yapacaklar.
AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).
ARİFE NEDİR?
Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arife günü Arafat'ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır. Bu ibadet bir Gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Bu ibadet bir gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Arabi aylar gökteki hilalin görülmesi ile başlar. Hilalin görülmesi hesap ile anlaşılan gün veya bir sonraki gündür. Hiçbir zaman bir önceki gün değildir.