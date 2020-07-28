KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler cadde üzerinde hızla gelen araç kaldırımı aşarak otobüs durağının tabelasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken sürücüsü içinden fırlıyor. Kazadan saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yarıştığı iddia edilen diğer aracın sürücüsü de aracından inerek yaralının yanına gidiyor. Daha sonra kendi aracına binip olay yerinden uzaklaşıyor.

"KENDİSİ KAPIDAN UÇMASAYDI O ARABADAN SAĞ ÇIKAMAZDI"

Olay anını anlatan cadde esnafı Semih Bal, "Karşı taraftan iki araç yarışarak geliyordu. İçlerinden bir tanesi kontrolünü kaybetti. İlk önce kaldırımlara çarparak karşıdaki çimlik alana tırmandı. Takla atarken içinden çocuğun biri uçtu. Kendisi kapıdan uçmasaydı o arabadan sağ çıkamazdı. En az 4-5 takla attı. Olay yarışmanın, süratli olmanın verdiği bir olay. Diğer araçla beraber yarışıyorlardı. Bu tarz bir şey olunca kaçtılar. Daha sonra geldiler" dedi.