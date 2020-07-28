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    Son dakika: 'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Son dakika haberi... , telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti

    Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

    , Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak, 'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

    Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

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