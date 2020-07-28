Bodrum Gündoğan'da yaşayan oyuncu Müjde Ar gürültü kirliliğine isyan etti.

BELEDİYE KAYITSIZ KALDI

Ar, evinin yakınında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin gürültü kirliliğinden şikayetçi oldu. Müzik seslerinden dolayı mahallenin durulmaz hale geldiğini kaydeden Müjde Ar, gürültü kirliliğinin had safhaya ulaşmasına rağmen CHP'li Bodrum Belediyesi'nin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.

Müjde Ar ve mahalle sakinleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak durumu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANINA MEKTUP

Usta sanatçı Müjde Ar dava açmaya hazırlandığını belirterek "Yasalar ve yönetmeliklere göre, hangi koşullarda canlı müzik yapılacağı açık ve nettir. Bu durumun tartışılacak bir tarafı yok. Yasa bunu gayet açık ve net bir şekilde belirtmiş. Fakat hiçbir izin almadan öğlen 12:00'de başlayan plaj konseri, ardından gece 01:00'a kadar devam eden gazino konserleriyle burada yaşamaya imkan kalmamıştır. Balkonumuzda bir birimizle konuşamıyoruz. Uyku sistemimiz alt üst olmuştur. Çevre Genel Müdürlüğünün yönetmeliğine göre her şey çok açık ve net ifade edilmiş. Bu olay başımıza gelinceye kadar benim bir vatandaş olarak bu haklardan hiçbir haberim yoktu. Bu belgeler elime ulaşınca işin gerçeğini ben de öğrendim. Çok iyi yazılmış bir yönetmelik. Siz canlı müzik mi yapmak istiyorsunuz. Bunun koşullarını madde madde sıralamış. Yapılan müziğin dışarıya sesinin gitmemesi için teknik bilgiler yer alıyor. Kaç desibelde müzik yapılabilir, saat kaça kadar müzik yapılabileceği ve tüm bilgiler bu yönetmelikte belirlenmiş. Biz önce müzikten rahatsız olunca ben ve çevre sakinleri olarak belediye ye defalarca şikayette bulunduk. Sonra sözlü olarak işletme sahipleriyle konuştuk. Yetmedi gidip yalvardık. Fakat her seferinde istediğimizin tam tersini yaparak ses giderek daha da açıldı. Belediyenin de yeterli özeni göstermediğini düşünerek 2 aydır bekliyoruz. Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik. Bu açık mektupla son bir kez ikaz ediyoruz ki, yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun anlayamadığımız şekilde devam etmesine göz yumarsanız, veya bütün bu şikayetlere rağmen ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız." ifadelerine yer verdi.