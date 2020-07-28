İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Öner Akıncı geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti.

Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de ailesinin yanında bulunan Akıncı'nın burada gece saat 01:00 sıralarında rahatsızlandığı ve vefat ettiği öğrenildi.

Başsavcı Vekili'nin cenazesinin Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Balıkesir'den kaldırılacağı belirtildi. Meslektaşları tarafından çok sevilen Alkıncı'nın vefatıı adli camiayı yasa boğdu. 50 yaşındaki Akıncı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twettır hesabından yayınladığı mesajda, "Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.





Nazif KARAMAN / SABAH