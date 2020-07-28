Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Kimsenin bayrağımıza, vatanımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan, millete seslendi. Ayasofya'nın diriliş sembolü olduğunu söyledi. Dosta düşmana şu mesajı verdi: Kimsenin bayrağımıza, vatanımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
DİRİLİŞ VURGUSU
Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası şu mesajları verdi: Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı:
Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim.
Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle zorlukların üstesinden geliyor hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Kendi gücünün farkında bir Türkiye var.
Ayasofya'nın ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığının son örneklerindendir. Bugün yeniden yemin ediyoruz bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Gizli veya açık tüm saldırılara rağmen tek bilek tek yürek olarak 7 düvele karşı vatan savunması yapıyoruz.
Bu bayramda 6. defa 12.4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz.
Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise kg'da 22 liradır. Böylece fındık üreticisinin kg'daki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz.
PUTIN'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile ikili ilişkileri güçlendirecek adımları ele aldı. Azerbaycan-Ermenistan gerilimini masaya yatırdı.