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    • 28.07.2020 13:03
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    duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık çıktı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"'nda yaşlı ve larımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik" açıklamasını yaparak yaşlı ve engelli vatandaşların ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebileceklerini söyledi.

    Bakan Selçuk duyurdu! Tam 1 haftalık bayram izni çıktı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelen açıklama şöyle:

    1 HAFTA İZİN

    "Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde."

    TEST YAPILACAK

    İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen , "Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler"

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