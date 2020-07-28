Ayasofya'da özellikle Hristiyan ziyaretçilerin geldiğinde görmek istediği bir sütun vardır. Kimi ziyaretçiler buradaki deliğe parmağını sokar ve saat istikameti yönüne çevirerek, çeşitli dileklerde bulunur. Bu sütunla ilgili rivayet çoktur. Sütunun üstündeki bir delikten su geliyormuş, o su Meryem Ana'nın gözyaşıymış... Hurafelerin sonu gelmez... En iyisi biz o sütunun neden ıslak olduğunun bilimsel açıklamasını yazalım. Taş, tuğla gibi kagir malzemeler gözeneklidir. Bu malzemeler suyla temas ettiğinde, su kılcal yollardan içinde kendisine yol bulur. Ayasofya'da olan da budur. Zemindeki su, kılcal yollardan yukarı çıkmaktadır. Bu zaman içinde terleme nedeniyle dışarıya çıkar. Peki neden sadece o sütunda var da diğerlerinde bu durum yok? Çünkü o sütunun malzemesi diğerlerinden farklıdır ve boşluk miktarı farklı olduğu için su bu sütunda kendisine yol bulmuştur.
Efsaneye göre başı çok ağrıyan Bizans İmparatoru Justinianus, bu sütuna kafasını dayayınca tüm ağrısı geçmiş.
Vatandaşlar dün namaz kılmak için Ayasoya Camisi'ne akın etti.
TAYFUN ER
Efsaneye göre başı çok ağrıyan Bizans İmparatoru Justinianus, bu sütuna kafasını dayayınca tüm ağrısı geçmiş.
Vatandaşlar dün namaz kılmak için Ayasoya Camisi'ne akın etti.
TAYFUN ER