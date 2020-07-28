özellikle Hristiyan ziyaretçilerin geldiğinde görmek istediği bir sütun vardır.buradaki deliğe parmağını sokar veçeşitli dileklerde bulunur. Bu sütunla ilgiliSütunun üstündeki bir delikten su geliyormuş, o suHurafelerin sonu gelmez... En iyisi biz o sütunun neden ıslak olduğunun bilimsel açıklamasını yazalım. Taş, tuğla gibi kagir malzemeler gözeneklidir. Bu malzemeler suyla temas ettiğinde, su kılcal yollardan içinde kendisine yol bulur.Zemindeki su, kılcal yollardan yukarı çıkmaktadır. Bu zaman içindedışarıya çıkar. Peki neden sadece o sütunda var da diğerlerinde bu durum yok? Çünkü o sütunun malzemesi diğerlerinden farklıdır vesu bu sütunda kendisine yol bulmuştur.Efsaneye göre başı çok ağrıyan Bizans İmparatoru Justinianus, bu sütuna kafasını dayayınca tüm ağrısı geçmiş.Vatandaşlar dün namaz kılmak için Ayasoya Camisi'ne akın etti.