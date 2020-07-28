Arefe tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü özel sektöre izin var mı? 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayramda memleketlerine gidecek veya tatil yapacak vatandaşlar da kaç gün tatil yapacaklarını hesap ediyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları da o gün izinli olup olmadığını merak ediyor.
AREFE TATİL Mİ?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Bayram tatili ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'ten itibaren başlayacak. Yani 30 Temmuz günü yarım gün olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar ve resmi kurumlar arefe günü öğle saatine kadar hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ!
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.
AREFE NE DEMEK?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.