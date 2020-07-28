Arefe tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü özel sektöre izin var mı? 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayramda memleketlerine gidecek veya tatil yapacak vatandaşlar da kaç gün tatil yapacaklarını hesap ediyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları da o gün izinli olup olmadığını merak ediyor.

AREFE TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Bayram tatili ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'ten itibaren başlayacak. Yani 30 Temmuz günü yarım gün olacak.