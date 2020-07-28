Arefe günü 30 Temmuz Perşembe tatil mi? İslam alemi bir Kurban Bayramı'na daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşarken bayramın ne zaman ve hangi günlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek ve toplamda 4 gün sürecek. 31 Temmuz Pazartesi günü ise bayramın son günü olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE TATİL Mİ?
Kurban Bayramı 2020 senesinde 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar da 30 Temmuz Perşembe gününün tam gün tatil olmasını istiyor.
Ancak henüz bu konuda bakanlıktan bir açıklama yapılmadığı için vatandaşlar 30 Temmuz gününün tatil olup olmadığının araştırmaya devam ediyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe günü yarım gün tatil, 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nda da 4 gün olmak üzere toplamda 4,5 gün bayram tatili olacak. Eğer 4-7 Ağustos tarihleri arasında da tatil ilan edilirse toplamda 9 gün tatil olacak ama bu sene 9 gün tatil olması beklenmiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tatili için sayılı günler kaldı. İslam alemi tarafından büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek ve toplamda 4 gün sürecek. 31 Temmuz Pazartesi günü ise bayramın son günü olacak.
30 Temmuz Perşembe – Arefe Günü
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
1 Ağustos Pazartesi - Kurban Bayramı 4. günü
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.