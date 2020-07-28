Arefe günü bankalar açık mı? 30 Temmuz Perşembe arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık? 30 Temmuz arefe günü idrak edilecek ve vatandaşlar da bu tarih hakkında araştırma yapıyor. Arefe gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. En çok merak edilen konulardan birisi de bankaların çalışma düzeni oldu. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
30 Temmuz Perşembe arefe günü bankalar yarım gün çalışacak. Öğle tatiline kadar çalışacak bankalar, öğleden sonra bayram bitene kadar hizmet vermeyecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ!
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.
AREFE NE DEMEK?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.