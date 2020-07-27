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    • 27.07.2020 11:19
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    Son dakika: 'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

    'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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