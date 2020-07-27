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    • 27.07.2020 10:02
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'deki kaza sonrası baş sağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , 'de yaşanan ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'de yaşanan ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mersin'deki kaza sonrası baş sağlığı mesajı
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