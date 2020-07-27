Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mersin'de yaşanan ve 5 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.