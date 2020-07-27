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    • 27.07.2020 18:01
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    Son dakika: 'da büyük ! Plaza tahliye ediliyor

    Son dakika haberine göre 'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

    , saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu 'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.



    Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.



    Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



    İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
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