Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.