Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2020 17:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 17:37
    ABONE OL

    'nde şoke eden görüntüler! Maske çene altı i değil!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip vakalarının azalması için ’ne maskesiz giriş yasaklanmıştı. Uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi’nden gelen son görüntüler şoke etti.

    Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu.

    Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü.

    Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

    Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.
    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'nde şoke eden görüntüler! Maske çene altı için değil!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri