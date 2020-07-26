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    • 26.07.2020 21:57
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    ’da plajlara koronavirüs denei! 225 tim 775 personelle sosyal mesafe denetlemesi yapıldı

    İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte sorumluluk alanlarında olan bölgelerde 225 775 personelin katılımıyla COVİD-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...

    İstanbul'da plajlara atlı denetim!

    Artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sorumluluk bölgesindeki plajlara yönelik Jandarma Asayiş leri, Motosikletli , Jandarma Trafik Timleri, Sualtı Arama Kurtarma Timi ve (225 Tim 775 personelin) katılımıyla denetimler yapıldı.


    MASKE DENETİMİ
    Denetimlere katılan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, belirtilen yerlerde koronavirüs tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği vatandaşlarımızın plajlarda sosyal mesafe kuralına plaj dışında ise maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ile müsaade edilen yerlerde denize girilip girilmediğinin kontrollü yapıldı.


    JANDARMALAR ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ
    Jandarma ekiplerince vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymalarının yanında can mal güvenlikleri açısından denize girmenin yasaklandığı Şile Sahilköy ve Sofular bölgesinde denize girmemeleri konusunda megafon ile uyarılarda bulunuldu.
    Sarıyer Kısırkaya bölgesinde artan araç trafiğini yönlendirmek ve araçların trafiği aksatmayacak şekilde park edilmesini sağlamak maksadıyla yoğun çaba sarf ettiği, Sarıyer Gümüşdere plajındaki Atlı Jandarma Timlerinin çocukların ilgi odağı olduğu görüldü. Vatandaşların huzurlu bir hafta sonu geçirebilmeleri maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığının bu tür denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

    Sabah/ Atakan Irmak

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