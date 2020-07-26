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    • 26.07.2020 10:19
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    Valisi 'maalesef' diyerek uyardı! Koronavirüs vakaları...

    İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs vakalarını en aza indirmek isteye Sağlık Bakanlığı çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken uyarılarını da aksatmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son açıkladığı vakaların binin altında olması ve iyileşen sayısının giderek artması umut veriyor. Ancak bazı illerde koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Valisi Davut Gül, kentte vakaların azalmadığını açıkladı. İşte detaylar…

    Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

    Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

    Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı."

    "Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

    Gaziantep salgının başlangıcından bu yana vaka sayılarında dikkat çeken illerden biri olmuştu.

    Öte yandan Bakan Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıklarken, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.

    ISPARTA
    Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı 1700 nüfuslu Çetince köyü koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

    KOCAELİ
    Kocaeli'nin ilçelerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.İzmit'te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

    MARDİN
    Vaka sayısında artış yaşanan Mardin'de yetkililer vatandaşları Korona konusunda tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

    KARAMAN
    Bakan Koca'nın işaret ettiği illerden biri olan Karaman'da corona virüs denetimleri toplu taşımalarda, AVM ve lokantalarda aralıksız olarak devam ediyor. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.
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