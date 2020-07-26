Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.
Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı."
"Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Gaziantep salgının başlangıcından bu yana vaka sayılarında dikkat çeken illerden biri olmuştu.
Öte yandan Bakan Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıklarken, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.
ISPARTA
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı 1700 nüfuslu Çetince köyü koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
KOCAELİ
Kocaeli'nin ilçelerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.İzmit'te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.
MARDİN
Vaka sayısında artış yaşanan Mardin'de yetkililer vatandaşları Korona konusunda tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
KARAMAN
Bakan Koca'nın işaret ettiği illerden biri olan Karaman'da corona virüs denetimleri toplu taşımalarda, AVM ve lokantalarda aralıksız olarak devam ediyor. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.