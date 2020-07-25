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    • 25.07.2020 23:41
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     Fahrettin Koca'dan müjdesi: Yakında hizmete girecek

     Fahrettin Koca, yenilenen, kapasitesi büyütülen sinin birinci etabının, 758 yatak ve 27 siyle yakında hizmete gireceğini açıkladı.

    Bakan Koca'dan müjde

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

    Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane müjdesi: Yakında hizmete girecek
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