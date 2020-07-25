Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi okul açılış tarihi!

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimi merak edilen konulardan birisi oldu. Pandemi nedeniyle 3 ay boyunca uzaktan eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Duyurulan MEB takvimine göre okulların ne zaman açılacağı da belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.