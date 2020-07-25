Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşların ibadetlerini yerine getirecekleri Kurban Bayramı'nda tatil planı yapacaklar da Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. 9 gün tatil olup olmayacağı da merak edilen konulardan birisi oldu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili süresinin artırılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Perşembe günü ile birlikte tatilin 4,5 gün olması bekleniyor.