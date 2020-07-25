Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşların ibadetlerini yerine getirecekleri Kurban Bayramı'nda tatil planı yapacaklar da Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. 9 gün tatil olup olmayacağı da merak edilen konulardan birisi oldu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili süresinin artırılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Perşembe günü ile birlikte tatilin 4,5 gün olması bekleniyor.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.