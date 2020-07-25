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    • 25.07.2020 18:24
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    Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. 'ın vefat yıl dönümünde anma mesajı

    Başkan , "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. 'ı vefatının dördüncü yıl dönümünde Twitter üzerinden yayımladığı mesajla andı.

    Başkan Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı

    Başkan , "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. 'ı vefatının dördüncü yıl dönümünde Twitter üzerinden yayımladığı mesajla andı.

    Erdoğan mesajında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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