Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının dördüncü yıl dönümünde Twitter üzerinden yayımladığı mesajla andı.
Erdoğan mesajında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2020