Ankara Üniversitesi TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı? TIPDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

TIPDİL sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara Üniversitesi TIPDİL sınav sonuçları açıklandı mı? TUS ya da DUS adaylarının giriş yaptığı dil sınavını TIPDİL sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sınava giriş yapan öğrenciler TIPDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavda adaylara toplamda 80 soru soruldu. TIPDİL sınavının geçerlilik süresi yayınlanan kılavuza göre 5 yıl olarak belirlendi. TUS veya DUS adaylarının YDS'ye ek olarak girdikleri yabancı dil sınavı TIPDİL, başvuruları 30 Haziran 9 Temmuz arasında yapıldı.

TIPDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TIPDİL sınavları bugün saat 10:00 itibariyle başlarken 12:30'da sona erdi. TIPDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.