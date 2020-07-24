Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2020 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2020 12:19
    ABONE OL

    Son dakika: ve sınır hatlarında ve ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Milli , ve hudut hatlarında ve ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, Van ve Hakkari hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 160 pakette 82 kilo 992 gram eroin, 91 pakette 80 kilo 540 gram esrar, 2 kilo 28 gram afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiği kaydedildi.

    İki ilde uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

    Milli , ve hudut hatlarında ve ele geçirildiğini bildirdi.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.


    Açıklamada, Van ve Hakkari hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 160 pakette 82 kilo 992 gram eroin, 91 pakette 80 kilo 540 gram esrar, 2 kilo 28 gram afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiği kaydedildi.



    Haberler Güncel Son dakika: Van ve Hakkari sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri