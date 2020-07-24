Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma

İŞTE O PAYLAŞIM



Yatgın, Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"O bar senin bu bar benim gezip paralı erkek avcılığı yapıyordum. Kendimi bu yollara düşme tehlikesinde el değmemiş masum kız olarak takdim ediyor, birçok erkeğin aradığı mutluluğu bildiğim için rolüme iyi çalışıp oynuyordum. Evli bekar fark etmiyor parası olsun yeter parası olmayan da gönlünü kaptırınca ne yapıp ne edip buluyor zaten. Özellikle duygusal boşluktaki erkekleri, çirkin erkekleri, asosyal erkekleri falan kendime hedef seçiyordum. O erkeğin bana gönlünü kaptırması sadece birkaç haftamı alıyordu. Bu işi meslek edinmiştim. Önce kendimi acındırıyor daha sonra terk etme, başkasıyla olma tehditleriyle saftiriklerin psikolojilerini alt üst edip kendime köpek ediyordum. Bu sefer baltayı kayaya vurdum. Adamın ekonomisini iflas noktasına getirip mutlu yuvasını dahi dağıtmıştım. Tam kaçacaktım ama bu sefer kaçamadım. Öldürdü beni suçunu itiraf etti. Şimdi tüm ülke beni masum kadın ilan edip erkeklere lanetler okuyor. Evet bayan ve lafta kadın hakları savunucusu erkek arkadaşlar saldırılar başlasın bekliyorum."