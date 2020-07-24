Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya'yı kim müze yaptı? Ayasofya'da kılınacak tarihi Cuma namazı öncesi Ayasofya'nın tarihi de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet dönemi sonrası müze statüsüne çevrilen Ayasofya için alınan Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya'yı kim müze yaptı?

AYASOFYA'NIN CAMİDEN MÜZEYE ÇEVRİLİŞ HİKAYESİ

916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. 29 Mayıs 1453'te, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında, Ayasofya yaralı Bizans askerlerinin, kadın ve çocukların sığınma yeriydi.

İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin eline geçmesinden sonraki birkaç gün boyunca Ortodoks Kilisesi mensupları Ayasofya'da ibadete devam etti.