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    • 24.07.2020 15:56
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    cuma sonrası dezenfekte edildi

    Bugün 86 yıl aradan sonra ibadete açılan 'si, cuma namazının ardından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

    Ayasofya Camii cuma sonrası dezenfekte edildi

    İstanbul Valisi , 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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