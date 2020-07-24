AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav saatleri, sınava girecek binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. AÖL sınavlarının ilk oturumu yarın yani 25 Temmuz'da saat 09.30'da başlayacak. İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olacak. Peki, AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖL sınavlarının ilk oturumu yarın yani 25 Temmuz'da saat 09.30'da başlayacak. İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olacak.