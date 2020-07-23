TEKNE VE YATLAR GECE KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ

Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partileri ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.