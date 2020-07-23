Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'den izlenebilir mi? Neowise saat kaçta görülecek? Son olarak Neolitik çağda görülen muhteşem doğa olayı Neowise kuyruklu yıldızının geçişi merak ediliyor. Geçişin Türkiye'nin neresinden izlenebileceği ve saat kaçta görülebileceği merak ediliyor. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı nereden izlenir? İşte tarihi geçişle ilgili merak edilenler…
NEOWISE TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLİR Mİ?
Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise, bu yüzyılda Güneş'in yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz nadir gök cisimlerinden biri oldu.
Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz'da geçecek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebilecek.
Bu yılın Mart ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kendisi ile aynı ismli teleskop aracılığıyla görülen Neowise kuyruklu yıldızı, gezegenimize en yakın olduğu durumda bile yeryüzüne 103 milyon kilometre mesafede olacak.
Neowiese, bu bakımdan Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.
Bilimsel adı C/2020 F3 olan Neowise kuyruklu yıldızı, Güneş etrafında eliptik yörüngesindeki bir turunu yaklaşık 4 bin 420 yılda tamamlıyor.
Ancak Dünya'ya bu kadar yaklaşması ve çıplak gözle görülmesi 6 bin 766 yıl sonra olacak.
Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görüldü.