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    • 23.07.2020 13:24
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    ‘Hakkımda delil yok’ diyen ihraç savcı ’un delilleri ortaya çıktı! Hakim-savcıları fişlemiş!

    Son dakika haberi... Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre firari şüphelisi ’ın programında HSK üyelerine ve devlet büyüklerine çirkin iftiralarda bulunan firari ihraç savcı ’un FETÖ delilleri ortaya çıktı. Kendisi hakkında hiçbir delil olmadığını iddia eden Dursun’un üzerinden kendisinden sorumlu sivil imamına hakim-savcı arkadaşlarını fişlediği belirlendi. Fişlerken kullandığı skandal ifadeler ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    İhraç savcının FETÖ delilleri ortaya çıktı

    'ne örgüte bağlı kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı 'ın Youtube üzerinden gerçekleştirdiği programa 'den tutuklanıp serbest kalınca yurtdışına firar eden ihraç savcı katıldı.

    FETÖ'den mahkumiyeti bulunan ihraç savcı Hasan Dursun, yayında hakkında hukuksuzca işlemler yapıldığını iddia eden açıklamalarda bulundu. Dursun, bu yayında HSK üyelerine ve devlet büyüklerine çirkin iftiralar atıp hakkında hiçbir delil olmamasına rağmen işlemler yapıldığını ileri sürdü.

    ÖRGÜT DERSANESİNE GİTMİŞ
    Ancak, FETÖ firarisi ihraç savcı Dursun'un FETÖ delilleri teker teker ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, üniversiteye hazırlık döneminde FETÖ ile bağlantılı Maltepe Dersanesi'ne gitti. 2011-2014 yılları arası 'da tetkik Hâkimi olarak görev yaptığı, kendi imkânlarıyla birçok defa yurtdışına çıktı. Hakkındaki soruşturma sürecinde örgüte ait yayın organlarının internet üzerinden bilgisayarına indirildiği belirlendi.

    BYLOCK KULLANICISI
    Her ne kadar hakkında FETÖ üyeliği iddiasını reddetse de Dursun'un örgütün kriptolu haberleşme uygulaması 'u kullandığı belirlendi. Dursun'un çok sayıda FETÖ'cü ile Bylock üzerinden birinci derece irtibatlı olduğu saptandı. Dursun'un HSYK tarafından eğitimlere bile gönderildiği, seminerlere katıldığı belirlendi.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili 'nin de ifadesinde Dursun'dan bahsettiği saptandı. Hamsici'nin 2016 tarihli ifadesinde, HSYK'nın cemaatçi üyeleri tarafından Tetkik Hâkimi olarak görevlendirilen Hasan Dursun'un cemaat mensubu olduğunu bildiğini söylediği anlaşıldı.

    Dursun'un Ankara 25. 'nin 2017/164 esas sayılı dosyasında yargılaması yapılıp 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada 'Silahlı üye olma' suçundan mahkûmiyetine karar verildi.

    SKANDAL İFADELERLE BYLOCK'TAN FİŞLEMİŞ
    Ayrıca, Dursun'un kendisinden sorumlu sivil imamı ile ByLock üzerinden yazışmaları da ortaya çıktı.

    Dursun'un 19 Şubat 2016 günü 43009 ID'li Bylock hesabından attığı mesajında hakim-savcıları fişlediği görüldü. Dursun'un adını verdiği hakim-savcıları 'münafık tavırları var', 'Sinsi, kibirli ve kinci', 'Sağ gözüküyor ancak solcu birisi', 'Derin yapının etkisinde ve yönlendirmesiyle iş yapıyor', 'Derin alevi', 'Tetikçi', 'İmamhatip kökenli', 'Hükümet militanı', 'Muhalif tavrı ile heyeti zorluyor', 'Eşi başörtülü ve namazlı', 'Vicdanı körelmiş bir zavallı' gibi skandal ifadelerle fişlediği ortaya çıktı.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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