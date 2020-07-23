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    • 23.07.2020 09:03
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    'te zehir tacirlerine operasyon! Gözaltılar var

    Son dakika haberine göre sabah saatlerinde 'te daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon

    'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda, 80 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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