Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 23:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 23:07
    ABONE OL

    'ndeki fresklere ne olacak sorusu cevap buldu! İşte o perdeler...

    Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya’da fresk ve mozaikler namaz sırasında ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak. Perdenin açılıp kapanması bir dakika sürecek.

    Ayasofya Camii'ndeki fresklere ne olacak sorusu cevap buldu

    Ayasofya'nın içerisinden cami statüsüne geçmesinin ardından ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde fresklerin kapatıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami statüsüne geçmesinin ardından yarın Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu.

    Görüntülerde Ayasofya'daki fresklerin kapatıldığı görüldü.

    1 DAKİKA İÇİNDE KAPANIP AÇILACAK

    Ayasofya'da mozaik ve fresklerin kapatılması için bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde kullanılacağı belirtilmişti. Bu bilgiye göre imparatorların taç giyme tören yeri omphalion ise halının altında kalacak.

    ZEMİNİNE 2 KAT KEÇE SERİLDİ

    Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık 'omphalion' döşeme mozaiği, cami için yere serilecek halının altında kalacak.

    Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuaz olarak belirlendi.
    Haberler Güncel Ayasofya Camii'ndeki fresklere ne olacak sorusu cevap buldu! İşte o perdeler...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri