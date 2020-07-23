ZEMİNİNE 2 KAT KEÇE SERİLDİ



Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık 'omphalion' döşeme mozaiği, cami için yere serilecek halının altında kalacak.

Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuaz olarak belirlendi.