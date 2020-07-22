Sosyal medya yasası çıktı mı? Yeni sosyal medya yasası maddeleri nelerdir? Sosyal medyada özel hayatın gizliliği ve işlenen suçları önlemek için sosyal medya düzenlemesi gündeme geldi. Peki, sosyal medya yasası çıktı mı? Yeni sosyal medya yasası maddelerinin detayları da ortaya çıktı. Peki, sosyal medya yasası maddeleri nelerdir? Netflix, Youtube, Twitter yasaklanacak mı? İşte detaylar…

SOSYAL MEDYA MADDELERİ NELERDİR?

Sosyal medya ile ilgili düzenlemenin üç ana ayak üzerine oturması gerektiğinin altı çizildi. Bunlar, "Hıza karşı hızlı yanıt, Türkiye'de muhatap, ceza kanunları sosyal medya için de geçerli olması" olarak sıralandı. MYK'da da ele alınan düzenlemenin detayları şöyle:

İNTERNET YASASI: 5671 Sayalı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınların Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu sosyal ağlar ile ilgili maddeler eklenecek.