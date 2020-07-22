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    • 22.07.2020 11:03
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    Son dakika: Yenibosna'da fazla yolcu alan şoförüne ceza kesildi! tedbirlerini hiçe saydı

    Yenibosna'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 14 yolcu alan şoförüne 3148 TL ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından ve fazla yolcuların otobüsten inmesiyle otobüs güzergahında ki yolculuğuna devam etti.

    İETT şoförüne ceza! Korona tedbirlerini hiçe saydı
    virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik ekipleri sabahın erken saatlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik İstanbul'un 12 noktasında denetim yaptı.



    Yenibosna'da yapılan denetimlerde minibüs ve yolcu otobüsleri ekipler tarafından kontrol edildi. Kontroller sırasında kurallara uymayan ve ayakta fazladan 14 yolcu alan şoförüne 3148 TL para cezası kesildi. Otobüsten fazla yolcuların inmesini isteyen polis ekipleri ile yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı.



    Otobüsten inmek istemeyen ayaktaki fazla yolcular daha sonra şoförle tartıştı. Kesilen cezanın ardından ve fazla yolcuların otobüsten inmesiyle otobüs güzergahında ki yolculuğuna devam etti.

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