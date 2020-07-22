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    • 23.07.2020 06:39
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    Son dakika: 'da internet dolandırıcılarına şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlara yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.




    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.




    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Yapılan operasyona, özel hareket timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında polis, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir site ile Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binaya baskın yapıldı.



    Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde arama yaptı. Aramalar esnasında özel harlat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.




    Operasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da internet dolandırıcılarına şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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