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    • 22.07.2020 16:10
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    'da zincirleme : 6 yaralı!

    'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Bolu'da zincirleme kaza: 6 yaralı!

    'da Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ercan Tımışkı idaresindeki 07 AFY 828 plakalı otomobil, Bolu-Abant kara yolunda bir tesise girmek için manevra yapan Mücahit Yılmaz'ın kullandığı 34 DAC 518 plakalı otomobille çarpıştı.

    Tımışkı'nın kullandığı araç, daha sonra tesiste park halindeki 34 VL 5950 plakalı otomobile vurdu.

    Kazada, otomobil sürücüleriyle araçlardaki Aysun Deniz, Afra Şahin, ve bir yaşındaki Hamza hafif yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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