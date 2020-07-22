22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından belli oldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta devreden ikramiye tutarı 772 bin 881 lira 32 kuruş olarak açıklanmıştı. İşte 22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları
22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 - 16 - 17 - 25 - 31 ve +9
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 996. çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 8, 15, 16 ve artı 10 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 772 bin 881 lira 32 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 385 bin 422 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti.