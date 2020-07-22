22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından belli oldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta devreden ikramiye tutarı 772 bin 881 lira 32 kuruş olarak açıklanmıştı. İşte 22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları

22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 - 16 - 17 - 25 - 31 ve +9