Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2020 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 10:30
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 86 kilogram esrar ele geçirildi

    Son dakika haberi! İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 'da düzenlenen operasyonunda 86 kilogram esrar ele geçirildi.

    Batman'da 86 kilogram esrar ele geçirildi

    'da düzenlenen operasyonunda 86 kilogram esrar ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile bu iştirak edenlere yönelik mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda 86 kilogram esrar ve terazi ele geçirildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Batman'da 86 kilogram esrar ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri