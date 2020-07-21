NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesiyle birlikte bu terimin ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleştirilen bu tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Peki NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.