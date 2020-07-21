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    • 21.07.2020 14:01
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    İzmir’de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU programı!

    İzmir’de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İZSU İzmir su kesintileri İzmirli vatandaşların merak konusu oldu. İZSU’nun resmi internet sayfası üzerinden günlük İzmir su kesintisi programı açıklanıyor. 21 Temmuz sorusunun yanıtı haberimizde!

    İzmir’de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU İzmir su kesintisi programı!

    21 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi programı İZSU üzerinden sorgulanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 21 Temmuz İzmir sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Ana boru arızası, sayaç bakımı, elektrik arızası, boru deplasman çalışması gibi sebeplerle İzmir'de günlük kesintileri yaşanıyor. İşte, İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı!

    ÖDEMİŞ KAYAKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY, IŞIK

    21.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

    MENDERES

    ÇAMÖNÜ 21.07.2020 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ

    KAYAKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY, IŞIK 21.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
    ANAFARTALAR, ATATÜRK, KUVVETLİ, SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER 21.07.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
    KURUCUOVA 21.07.2020 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    URLA

    BİRGİ, ZEYTİNLER, UZUNKUYU 21.07.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
    Haberler Güncel İzmir’de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU İzmir su kesintisi programı!
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