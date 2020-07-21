İzmir’de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU İzmir su kesintisi programı!

21 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi programı İZSU üzerinden sorgulanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 21 Temmuz İzmir sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Ana boru arızası, sayaç bakımı, elektrik arızası, boru deplasman çalışması gibi sebeplerle İzmir'de günlük kesintileri yaşanıyor. İşte, İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı!

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY, IŞIK

21.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES

ÇAMÖNÜ 21.07.2020 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.