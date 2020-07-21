



'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILMIŞTI'

Su olması gereken bölgede bugün hayvanların otladığını söyleyen Aydın, "Hatırladığım kadarıyla ikinci kez bu kadar kurumuş durumda. Daha önce 2002 veya 2003 yıllarında yanlış hatırlamıyorsan o yıllarda oldu. Barajın özelliği 1996 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem belediye başkanı iken yapılmış olması. Eski Su işleri ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu o dönem İSKİ Genel Müdürü'ydü. İstanbul'un içme suyu olarak yapıldı. Kurak havalar olduğundan dolayı yağış olmadığı için gördüğünüz gibi havza şu an susuz vaziyette" diye konuştu.