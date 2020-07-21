İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan ve 'Kabataşlar' olarak bilinen suç çetesinin Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçmen kaçaklığı yaptığını belirledi. Çete hakkında çalışma başlatan emniyet ekipleri, çalışmalar sırasında çete lideri ve üyelerinin polis takibine takılmamak için suçla alakalı olan görüşmelerini telefondan ziyade yüz yüze yaptıklarını tespit etti. Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin hastane koridorlarında, otel lobilerinde, kafelerde buluştukları ve yolcuların para alışverişini, evrak teslimi ile görüşmelerini buralarda gerçekleştirdikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA POLİSLER DE VAR

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 10 Temmuz günü İstanbul merkezli 17 ilde 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Çete lideri ve çete üyelerinin FETÖ/PDY ile PKK terör örgütlerine üye olmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınanların arasında 1 aktif görevde polis memuru ile 2 emekli polis olduğu bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 260 mermi, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 3 flaş bellek, 120 sim kart, 36 kullanılmamış sim kart, 4 laptop, 587 sayfa farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren belge, 2 şirket kaşesi ve 3 Polis Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanıtım kartı ele geçirildi.