

Prof. Dr. Alp Gürkan'la arkadaşımız Didem Seymen görüştü.



Prof. Dr. Gürkan, yüzlerce organ nakline imza attı. Kardeşine ilik, kendine de kök hücre nakli yapıldı.

İyileşmesi için donör arayışlarına başlandı. 24 Mart'ta yapılan nakille hastalığı yenmeyi başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: İnsanın yaşama tutunabilmek için nasıl çaresizce bir bağışa ihtiyaç olduğunu gördüm. Vericime minnet duyguları taşıyorum.

DİDEM SEYMEN BALCI